12 апреля в Москве умерла советская актриса Серафима Холина. 97-летнюю артистку обнаружила мертвой в квартире на проспекте Вернадского ее дочь, которая жила вместе с матерью, сообщает Пятый канал. Причина смерти звезды пока не называется.

Холина запомнилась зрителям, как ведущая модного показа в кинофильме «Бриллиантовая рука». Также она засветилась в картинах 1964 года «Вызываем огонь на себя» и «Метель». У нее было еще несколько эпизодических ролей, но женщину часто не указывали в титрах. Гораздо большую часть ее фильмографии занимают работы в озвучке, она дублировала более 30 иностранных фильмов. Также артистка играла в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Два интересных факта из ее жизни: в годы войны женщина работала токарем на Заводе имени Владимира Ильича, а еще она прожила всю жизнь в браке с одним мужчиной — Олегом Голубицким, с которым они познакомились на актерском факультете ВГИКа.

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