Меган Маркл «убита горем» из-за смерти принца Филиппа

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. До своего столетнего юбилея монарх не дожил буквально два месяца. Похороны его состоятся 17 апреля. На церемонии из-за пандемии будут присутствовать всего 30 человек, для остальных организуют прямую трансляцию. Накануне в Лондон из Лос-Анджелеса прилетел и принц Гарри. Беременная Меган Маркл по совету врача решила остаться дома в Монтесито.

The News Internatoinal пишет, что герцогиня Сассекская «убита горем» из-за внезапной смерти принца Филиппа. Напомним, что в середине февраля герцог Эдинбургский был доставлен в больницу с инфекцией. Позже, уже в другом госпитале, ему сделали операцию на сердце, а в середине марта он вернулся в Виндзорский замок.

Ранее британские таблоиды писали, что Елизавета II опустошена из-за смерти мужа. Напомним, что в браке они прожили более 73 лет.

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