Под песню Газманова: Собчак в бикини без пуш-ап и модных очках покрасовалась на Мальдивах

Ксения Собчак похвасталась своим подписчикам, что сейчас находится на Мальдивах. Напомним, это уже второе путешествие звезды на райские острова с начала 2021 года. Первый раз она была здесь в январе в компании сына Платона и мужа Константина Богомолова.

Но, как оказалось, на курорт блондинка прибыла вовсе не отдыхать, а работать. Кто-то из богатых нанял телеведущую провести здесь частный праздник. Ксения призналась, что пробудет тут всего пару дней, но и в этот короткий период она нашла время для себя любимой – позагорала и покаталась на яхте.

В личном блоге Собчак обнародовала счастливое видео с судна, запечатлевшись в мини-бикини черного цвета без пуш-ап, соломенной шляпе и модных очках-авиаторах. Светская львица радостно напевала песню Олега Газманова «Ты морячка — я моряк» и красовалась перед камерой.

Ранее Teleprogramma.pro о тренде на геометричные солнцезащитные очки-авиаторы рассказала имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

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