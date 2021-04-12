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В тренде: Анна Заворотнюк вслед за Кристиной Асмус прогулялась в модном джемпере-лапше

Ранее в похожей модели свитера появлялась в ресторане Екатерина Климова.

В тренде: Анна Заворотнюк вслед за Кристиной Асмус прогулялась в модном джемпере-лапше
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

В этом сезоне в связи с пандемией и возросшим интересом к удобной одежде в тренды вошли наряды, в которых появляться в свете ранее считалось дурным тоном.

Эвелина Хромченко, к примеру, всегда говорила на «Модном приговоре», что женщинам не стоит увлекаться трикотажем, а одежду для спорта нужно носить исключительно в спортзал. Но даже она не смогла не признать того факта, что мода изменилась. И никого уже не удивит вид девушки в уютном худи и строгом жакете в офисе или в свитере в театре.

Даже отечественные звезды стали облачаться в свет в трикотаж, особой популярностью у них пользуются платья-трубы и кофты вязки «лапша». К примеру, актриса Екатерина Климова пришла в ресторан на собственный день рождения в свитере-лапше золотистого цвета, а ее коллега Кристина Асмус выбрала пуловер-лапшу в песочном оттенке.

Поддержала тренд и дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, которая выбрала джемпер-лапшу цвета слоновой кости. Его она комбинировала с джинсами из классического денима.

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