«Перед серостью я даже не моргну»: Цискаридзе заявил, что не жалеет о днях в Большом театре

Как отметил артист балета, он всегда преклонит колени только перед талантом.

Артист балета Николай Цискаридзе в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что не жалеет о днях, проведенных в стенах Большого театра, где у него часто возникали конфликтные ситуации с коллегами и руководством.

«Что бы я сказал себе молодому, когда только туда пришел? Иди. Не бойся. Никогда не оглядывайся. Не равняйся на серость. Ни в коем случае. Сохраняй свое лицо и добивайся всегда правды. Что я и делал. Я не изменю ни один день, прожитый в этом театре. Я перед талантом всегда буду стоять коленопреклоненный. Перед серостью я даже не моргну». Николай Цискаридзе

Как отметил артист, он своих решений никогда не поменяет. «Мне еще мой педагог сказала, когда я шел против мнения большинства. «Молодец. Только Аполлону служи». Большой театр венчает Аполлон», — сказал Николай Цискаридзе.

Напомним, что Николай Цискаридзе был на протяжении долгих лет премьером Большого театра. Он покинул его в 2013 году после истечения срока трудового договора. Артист балета часто попадал в малоприятные ситуации, но всегда придерживался только своей точки зрения, ни у кого не идя на поводу.

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