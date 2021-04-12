Скрывают лишний вес: Гришаева устроила вечерний променад в модных брюках в пол

Мода нынешнего сезона преподнесла несколько сюрпризов женщинам, которые хотят скрыть лишний вес. К примеру, в тренды вошли брюки-клеш, которые делают фигуру более компактной.

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По словам Эвелины Хромченко, нужно лишь подобрать подходящую модель – с небольшим клешением книзу. Если оно будет внушительным, предупредила стилист, можно добиться обратного эффекта и визуально сделать свою фигуру более пышной.

Чтобы не ошибиться с моделью брюк-клеш, корпулентные модницы могут обратить внимание на другой вариант – брюки макси. Они имеют утрированную ширину и длину, буквально волочась по полу. Ведущая «Модного приговора» признает, что в условиях города они не очень практичны, поскольку быстро мараются, но звезда убеждена, что женщина может себе позволить хотя бы иногда вот такие стильные покупки. В особом ряду стилист выделила брюки белого цвета, которые сейчас необычайно популярны.

Актриса Нонна Гришаева словно услышала все рекомендации Эвелины Хромченко и отметилась на вечернем променаде в отпуске в супермодных брюках – белых, длинных, широких.

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