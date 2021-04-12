«Где бы он был, если бы не Пугачева?»: Садальский раскритиковал Галкина после эфира с Долиной и Карнавал

В Сети набирает обороты скандал, спровоцированный недавним шоу Максима Галкина «Музыкалити», во время которого Лариса Долина поставила на место пытающуюся петь тиктокершу Валю Карнавал.

По поводу конфликта именитой певицы с популярной тиктокершей высказались несколько звезд шоу-бизнеса. Не остался в стороне и Стас Садальский. Известный своими хлесткими фразами, он назвал Валю Карнавал «помойкой», а Максима Галкина – человеком, мечтающим о новых подписчиках.

«У меня огромное уважение к Ларисе Долиной, сидеть с какой-то помойкой — это недостойно. Где Лариса Долина, и где эта блогерша. Мне печально, что Лариса вляпалась», — сказал Стас Садальский.

Он также дал понять, что считает сомнительными заслуги Максима Галкина. По мнению Садальского, тот выезжает за счет популярности своей жены Аллы Пугачевой.

«Максим сам недалеко от самодеятельности ушел, — цитирует Стаса Садальского ФАН. -Где бы он был, если бы не Пугачева? Все идут не из-за уважения к нему, а из-за уважения к Алле».

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