«Очень жалко»: Николай Цискаридзе нелестно отозвался о Большом театре

Артист балета Николай Цискаридзе в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» нелестно отозвался о Большом театре, которому отдал многие годы своей жизни.

«К сожалению, очень давно в Большом театре не появилось никого, кто бы был принят обществом настолько одобрительно. Это, конечно, очень жалко».

Николай Цискаридзе

В то же время Цискаридзе объяснил, почему Большой театр является главным в стране. «Это не только потому, что он самый большой, не только потому что он стоит в центре Москвы. Просто это было много лет сосредоточие величайших умов. От тех, кто содержал хозяйство, до тех, кто создавал произведения искусства. Но театр – это прежде всего артисты», — заявил Николай Цискаридзе.

Напомним, что Николай Цискаридзе был на протяжении долгих лет премьером Большого театра. Он покинул его в 2013 году после истечения срока трудового договора. Артист балета часто попадал в малоприятные истории в Большом театре и шел наперекор желанию большинства.

Смотрите также: