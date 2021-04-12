Квартира в Лондоне: британка заработала на внешнем сходстве с Кейт Миддлтон

Британка Габриэлла Дуглас решила зарабатывать благодаря внешнему сходству с Кейт Миддлтон. Несколько лет назад жительница Лондона устроилась в агентство двойников, где зарабатывала до тысячи фунтов стерлингов в день. Габриэлла выезжала на мероприятия и частные вечеринки, на которых должна была появляться Кейт Миддлтон. За непродолжительный срок Дуглас смогла купить квартиру на юго-западе Лондона. Об это пишет The Sun.

«Я зарабатывала от 650 до 1000 фунтов в день. Но дело было не только в дополнительных деньгах — это было так весело, и я познакомилась с некоторыми прекрасными людьми», — цитирует издание Дуглас.

Сейчас 33-летняя Габриэлла не работает двойником герцогини Кембриджской. Вместе с мужем и семимесячными близнецами она живет в той самой квартире и наслаждается материнством.

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