«Серость его ненавидела»: Цискаридзе рассказал об отношении к Годунову, который сбежал в США

Артист балета Николай Цискаридзе в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал об отношении в Большом театре к его коллеге Александру Годунову, который в 1979 году во время гастролей остался в США, попросив политического убежища.

«С Годуновым, к сожалению, осталась очень мало записей, потому что в те годы было принято все смывать. Благодаря Плисецкой осталась запись «Кармен», где они вместе танцуют. Это была такая легенда в театре. Величайший танцовщик. Красавчик необыкновенный, которого, конечно, серость ненавидела». Николай Цискаридзе

Как отметил Цискаридзе, в Большом театре работали педагоги, ровесники Годунова, которые нелестно о нем отзывались. «Они все время говорили: «Да что там Годунов. Да он танцевать не умеет. Просто блондин был». Это была зависть нечеловеческая. К красоте, к таланту. Красивым людям всегда завидуют, к сожалению. Майя Плисецкая была вдвое старше Александра Годунова, то как они танцевали «Кармен». Этой разницы в возрасте не было видно. Талант Плисецкой был такого масштаба, что все оставалось незаметным», — заявил Цискаридзе.

Напомним, что Александр Годунов был разлучен со своей женой, которую заставили покинуть Америку. В течение года артист балета добивался возвращения любимой женщины к нему, но безуспешно. Эта пара стала известна, как «Ромео и Джульетта холодной войны». В 1982 году супруги через посольство оформили развод. В 1995 году Александр Годунов, у которого были серьезные проблемы с алкоголем, умер в США в возрасте 45 лет.

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