Редкое видео 1978 года: Галкин показал Пугачеву, поющую для космонавтов орбитальной станции

12 апреля Россия по традиции отмечает День космонавтики. Этот праздник горячо любим многими нашими соотечественниками, которые испытывают гордость за подвиг Юрия Гагарина и его последователей, бороздящих просторы вселенной.

Юморист Максим Галкин в светлый день приготовил для своих поклонников в Сети сюрприз, откопав в архивах видео со своей женой Аллой Пугачевой. В кадре Примадонна, облаченная в алое платье, с ярким макияжем и торжественной укладкой поет специально для космонавтов, находящихся в этот момент на орбитальной станции. Лица мужчин в этот момент светятся от счастья.

«С Днем космонавтики вас, дорогие подписчики! На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, в частности легендарного Георгия Гречко!» — подписал он обнародованный в Instagram ролик.

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