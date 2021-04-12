«Она сказала, что смотрела на меня из-за кулис»: Цискаридзе рассказал о знакомстве с Плисецкой

Артист балета Николай Цискаридзе в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем знакомстве с балериной Майей Плисецкой.

«Если кто-то видел, как танцует Плисецкая, он никогда не будет больше смотреть никого другого. Я жмурюсь, когда вижу «Кармен» в чьем-то другом исполнении». Николай Цискаридзе

Как отметил Цискаридзе, в 1998 году музей Пушкина праздновал столетие в Большом театре. «Из балета было только три номера. Я и Майя Плисецкая как раз выступали. Я не видел ее на репетиции. Я к тому времени был уже заслуженный артист, но самый молодой. В старом Большом театре было мало места. И вдруг она проходит мимо меня. Я ей кивнул. Она встала рядом. А режиссером был ее одноклассник. Он спросил, когда ее номер. Она отметила, что сейчас Цискаридзе станцует, и я следующая. Я понял, что она знает мое имя. Карьера удалась. Она сказала, что смотрела на меня из-за кулис. Ей стало понятно, почему часто обо мне рассказывают. Она поприветствовала меня среди равных в Большом театре», — заявил артист.

Напомним, что Майя Плисецкая ушла из жизни в 2015 году. На момент смерти ей было 89 лет.

Смотрите также: