Стало известно, отречется ли Елизавета II от престола после смерти мужа

Елизавета II и принц Филипп были вместе на протяжении 73 лет. После его смерти, 9 апреля, королева Великобритании заявила, что герцог Эдинбургский был ее надеждой и опорой все эти годы, а теперь на душе — пустота. Тем не менее, отрекаться от престола, 94-летняя Елизавета пока не планирует. Так считают британские эксперты, которых цитирует Reuters.

«Могу заверить, что королева не откажется от престола. У нее хорошее здоровье и, если повезет, она будет нашей королевой еще долго», — сказал агентству королевский историк Хьюго Викерс.

Напомним, похороны принца Филипп пройдут 17 апреля. На церемонию прощания будут допущены только 30 человек, остальные смогут увидеть все в прямом эфире. Трансляция начнется в 15:00 по времени Лондона. Накануне на родину вернулся принц Гарри. Его заметили в аэропорту Хитроу.

Смотрите также: