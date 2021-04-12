«Я так сильно просила сыночка у Бога»: 49-летняя Корикова о единственном наследнике

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» призналась, что росла в любви и просто души не чает в собственном сыне.

12 апреля свой день рождения отмечает Елена Корикова. Актрисе из исторической теленовеллы «Бедная Настя» исполнилось 49 лет. В беседе с поклонниками в своем микроблоге партнерша Даниила Страхова разоткровенничалась о личном. Для начала именинница решила описать собственный характер, признавшись, что она: добрая, веселая, позитивная, сильная духом. И за это она благодарна Всевышнему. По словам актрисы, она во всем видит только позитив и даже в негативных ситуациях — делает выводы, улыбается и идет дальше. Себя Елена не может назвать обидчивой. И за многое Корикова может себя похвалить.

«Я благодарна своим родителям! Я плод взаимной любви! Вы у меня такие красивые! Спасибо папе за характер, который достался и мне. В моей профессии он очень даже пригодился. Маме спасибо за женственность, которая передалась и мне», — отметила Елена.

Себя Корикова считает бесконечно счастливым человеком. Она сама росла в любви и с таким же трепетом относится с сыну.

«У меня было самое чудесное детство! Жила в любви и в теплой заботе. Это самое главное в жизни! Я так сильно просила сыночка у Бога и благодарна, что ты сынок — выбрал меня! С тобой я стала лучше и сильнее, научилась быть ответственной. Люблю тебя», — добавила актриса.

Также Корикова уточнила, что несмотря на домыслы и слухи о ее бурных романах, она никогда бы не стала строить отношения с женатыми мужчинами, эта тема для нее табу.

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