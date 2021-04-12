Похороны принца Филиппа будут транслировать в прямом эфире

Принц Филипп умер 9 апреля. До своего столетия он не дожил буквально два месяца. Похороны состоятся 17 апреля. На церемонию прощания будут допущены только 30 человек. Такие ограничения связаны с пандемией. Остальные смогут увидеть все в прямом эфире.

Прощание начнется в 15:00 по времени Лондона. За 20 минут до этого гроб с телом принца Филиппа переместят из Виндзорского замка в часовню Святого Георгия. Об этом сообщает People.

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Напомним, в Лондон уже прилетел принц Гарри. В аэропорту Хитроу он был замечен накануне. Герцог Сассекский вернулся на родину рейсом британских авиалиний из Лос-Анджелеса. Беременная Меган Маркл по рекомендации врача осталась дома в Монтесито.

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