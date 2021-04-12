Первые кадры с прогулки: муж заснял Арнтгольц в пудровой ветровке и трико со спящим сыном в коляске

Актриса уже вышла из декретного отпуска. Однако вместе с тем Татьяне удается совмещать съемки с материнством.

Марк Богатырев поделился с поклонниками в Instagram первыми снимками с прогулки с крохотным сыном Данилой. Пока малыш мирно спал в своей коляске, его звездный отец запечатлел Татьяну Арнтгольц на набережной. В кадр актриса не смотрела. Для уикенда с близкими она подобрала практичный и комфортный лук. Татьяна примерила пудровую ветровку с мехом и простое трико. Изюминкой образа стали кроссовки. А из аксессуаров — имиджевые очки и коляска, которую актриса с радостью укачивала под шум волн.

«Если бы у вас была бы возможность подарить миру любое благо, оставить в нем что-то на память ради всех живущих на этой планете существ, что бы это было?» — спросил у своих поклонников Марк, при этом не став делится своим вариантом ответа.

Напомним, что для Татьяны Арнтгольц сынишка стал вторым ребенком, у нее также есть 11-летняя дочка Маша от бывшего мужа Ивана Жидкова. А для Марка их общий ребенок с актрисой — первенец. Богатырев души не чает в наследнике и не спускает его с рук.

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