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«Машина, которая жила по своим правилам»: Цискаридзе назвал основные кланы в Большом театре

По словам артиста балета, 50 процентов состава были детьми звезд.

«Машина, которая жила по своим правилам»: Цискаридзе назвал основные кланы в Большом театре
Николай Цискаридзе. Фото: Globallookpress.com

Артист балета Николай Цискаридзе в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о кланах, которые существовали в Большом театре.

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе. Фото: Globallookpress.com

«Если в спектаклях были роли, где надо ползти и что-то нести, то это все мне доставалось. Оклад мне никто не поднимал. Я за сто рублей делал все и за всех. Я был ничейный. Я не принадлежал ни к какому клану. Я как ребенок, который пришел и сказал: «Здравствуйте, я буду здесь у вас главный».

Николай Цискаридзе

Как отметил Цискаридзе, 50 процентов состава в Большом театре — это дети больших артистов. «Там были гигантские кланы. В балете это Ветровы, Никоновы. Клан Фадеевича с сыном. В театре они могли не появляться по полгода. Но если была поездка, то они тут же выходили из тени. Зарабатывали за поездку хорошие деньги. Это была машина, которая жила по своим правилам», — заявил Николай Цискаридзе.

Напомним, что Николай Цискаридзе долгие годы был премьером Большого театра. Он покинул его в 2013 году после истечения срока трудового договора. Артист балета часто попадал в малоприятные истории в Большом театре.

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