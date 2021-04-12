«Пусть хоть одного родит»: жена Романа Малькова надавила Анастасии Макеевой на больное место

Как отметила Светлана, она просит актрису не втягивать ее детей в эту историю.

Жена бизнесмена Романа Малькова, который год назад бросил супругу с четырьмя детьми и ушел к Анастасии Макеевой, Светлана, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ обратилась к актрисе.

«Я еще раз прошу не втягивать ее в эту историю наших детей. Нигде ничего не комментировать насчет их. Если она хоть одного родит, то поймет, что такое материнство. И потом она будет делать громкие высказывания, которые вообще не касаются ее. Она сейчас не в состоянии понять, что это такое происходит в моей жизни».

Светлана Малькова

Не обошла стороной Светлана и своего нерадивого мужа. «А Роме я хочу сказать, чтобы он платил детям. Помог им. Давал денег на их содержание», — заявила Светлана Малькова.

Напомним, что у Анастасии Макеевой нет детей. Актриса несколько лет назад узнала о своем непростом диагнозе. Оказалось, что у артистки очень маленький овариальный резерв. Это генетическая особенность организма. У нее мало яйцеклеток, что не позволяет ей забеременеть.

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