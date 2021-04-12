«Он оказался слабее, чем я»: Татьяна Абрамова объяснила, почему развелась с первым мужем

Актриса была замужем за фотографом и оператором Сергеем Кулишенко, от которого родила двух детей.

Актриса Татьяна Абрамова в студии программы — на канале НТВ объяснила, почему развелась с первым мужем, фотографом и оператором Сергеем Кулишенко, от которого родила двух детей.

«У нас случилась болезнь у младшего сына. Начались проблемы в отношениях. Лучше разойтись, если людям вместе хуже, чем врозь. Если кто-то начинает сомневаться, то я отрезаю этих людей. Когда я поняла, что муж уходит не вперед, а идет назад, то меня это не то что убило, а просто выводило из себя. Своими словами он просто нагонял негатив. И так диагнозов много было у ребенка». Татьяна Абрамова

Как отметила актриса, быть рядом с мужем она не видела никого смысла.

«Он оказался слабее, чем я. Он не единственный такой человек. Я — сильная. Когда мы были в Германии, то он мне даже не звонил. Наши общие друзья пытались нас соединить, но я сказала, что мне одной намного легче. Отец, конечно, дал положительные эмоции сыну, когда приехал к нему после операции в Германию. Он до сих пор это вспоминает», — заметила Абрамова.

Напомним, что позже Татьяна Абрамова вышла замуж за актера Юрия Беляева. Он старше ее на 27 лет.

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