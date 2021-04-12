Агата Муцениеце подчеркнула пышные формы алым бикини с перехлестами

32-летняя актриса Агата Муцениеце снова отдыхает на Мальдивах. Звезда сериала «Тобол» уже была на райских островах этой зимой вместе с двумя детьми от Павла Прилучного. А на этот раз уже прилетела только с подругой.

В своем Instagram Муцениеце делится мгновениями райского отдыха на роскошном курорте. Актриса признается, что очень давно так не расслаблялась. Остаются считанные деньки до окончания отпуска, и девушка спешит сполна насладиться солнцем, океаном и местным гостеприимством.

А также спешит запечатлеть каждый момент своего пребывания на острове. На этот раз с самого утра Агата поспешила на пляж. Перед тем, как выйти на солнышко, звезда позировала себе для видео. Она записала ролик, в котором крутит округлыми бедрами, хвастаясь подтянутым телом.

Агата выбрала трендовую модель бикини с перехлестами. Ранее своими прелестями в купальнике сверкнула другая актриса, Яна Кошкина. Девушка, правда, не отдыхает, а работает в Дубае, но это не мешает ей принимать солнечные ванны и совершать водные процедуры.

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