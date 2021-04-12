«Какие крутейшие!»: Виктория Боня похвасталась новой парой обуви

41-летняя телеведущая, светская львица и бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня – настоящая модница. Девушка обожает выглядеть на все сто, причем, старается, чтобы каждый ее образ соответствовал актуальным трендам. Поэтому довольно часто устраивает себе шопинг.

На этот раз ее коллекцию обуви пополнили высокие кроссовки, наиболее известные как джорданы. На яркую женскую пару девушка охотилась давно, но поскольку эта обувь сейчас на пике популярности, ей удалось это сделать лишь при помощи друзей.

«Посмотрите, какие крутейшие! Oh my God, ааа!!!», — завизжала от восторга Боня. – «Ребята нашли мне эти кроссовки эти джорданы невозможно было найти».

Модница показала их крупным планом, и сразу же поспешила выгулять – благо, в Москве погода позволяет. И показала свой образ в спортивном стиле – яркий, модный и удобный.

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