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«Какая девушка, такая и история»: Буланова рассказала, как Радимов изменял ей с фитнес-инструктором

По словам певицы, она бы никогда подумать не могла, что спортсмен ей неверен.

«Какая девушка, такая и история»: Буланова рассказала, как Радимов изменял ей с фитнес-инструктором
Татьяна Буланова и Владислав Радимов. Фото: Globallookpress.com

Певица Татьяна Буланова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как узнала об измене мужа футболиста Владислава Радимова с фитнес-инструктором Ириной Яковлевой.

Ирина Яковлева
Ирина Яковлева. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я посмотрела программу на НТВ и узнала об измене мужа. Мне позвонил знакомый из Испании и начал кричать в трубку: «Таня, ты посмотрела, срочно».

А мы причем ехали в этот момент с Владом в машине. Он, не отрываясь от телефона, всю эту программу от начала и до конца просмотрел. Там была история, что девушка семь лет была неофициальной гражданской женой моего мужа.

Я шутила, что мой муж нравится еще кому-то, кроме меня. Влад заявил, что вообще не знает эту больную женщину. Она в следующих программах начала еще дальше про него больше рассказывать. Она решила его уничтожить. Какая девушка, такая и история. Я никогда не думала, что мой муж мне изменяет».

Татьяна Буланова

Как отметила певица, она в первом браке прожила 13 лет.

«Первый муж мне никогда не изменял. А со вторым мужем все было по-другому. Они разные. Может, Влад не очень сильно меня любил. Лучше обрубить все отношения, хотя это и тяжело», — сказала Буланова.

Напомним, что Татьяна Буланова и Владислав Радимов были вместе с 2005 по 2016 год. От этих отношений в 2007 году родился сын Никита.

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