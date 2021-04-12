«Какая девушка, такая и история»: Буланова рассказала, как Радимов изменял ей с фитнес-инструктором

Певица Татьяна Буланова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как узнала об измене мужа футболиста Владислава Радимова с фитнес-инструктором Ириной Яковлевой.
«Я посмотрела программу на НТВ и узнала об измене мужа. Мне позвонил знакомый из Испании и начал кричать в трубку: «Таня, ты посмотрела, срочно».
А мы причем ехали в этот момент с Владом в машине. Он, не отрываясь от телефона, всю эту программу от начала и до конца просмотрел. Там была история, что девушка семь лет была неофициальной гражданской женой моего мужа.
Я шутила, что мой муж нравится еще кому-то, кроме меня. Влад заявил, что вообще не знает эту больную женщину. Она в следующих программах начала еще дальше про него больше рассказывать. Она решила его уничтожить. Какая девушка, такая и история. Я никогда не думала, что мой муж мне изменяет».
Как отметила певица, она в первом браке прожила 13 лет.
«Первый муж мне никогда не изменял. А со вторым мужем все было по-другому. Они разные. Может, Влад не очень сильно меня любил. Лучше обрубить все отношения, хотя это и тяжело», — сказала Буланова.
Напомним, что Татьяна Буланова и Владислав Радимов были вместе с 2005 по 2016 год. От этих отношений в 2007 году родился сын Никита.