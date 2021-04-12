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Стройнит: Зара с помощью костюма с баской подчеркнула тонкую талию и вытянула силуэт

Именно на такие комплекты ранее советовала обратить внимание Эвелина Хромченко.

Стройнит: Зара с помощью костюма с баской подчеркнула тонкую талию и вытянула силуэт
Зара. Фото: Global look press

Певица Зара обладает стройной фигурой и тонкой талией. Кроме того, артистка умеет подать свои формы в лучшем свете, чего стоит только ее аутфит, в котором звезда отметилась в компании Полины Гагариной.

Зара и Полина Гагарина.
Зара и Полина Гагарина. Фото: instagram.com/zara_music/

Выпускница «Фабрики звезд» примерила однотонный черный костюм с брюками-дудочками. Как утверждает Эвелина Хромченко, этот оттенок обладает приятным визуальным эффектом — он стройнит. Кроме того, немалую роль в формировании изящного силуэта играет его тотальность. Брючные костюмы из монохромной ткани, по словам ведущей «Модного приговора», вытягивают силуэт и зрительно сужают фигуру.

Немалую роль в образе сыграла и модная сегодня баска. Жакеты с этой деталью гардероба хорошо смотрятся и на стройных девушках, подчеркивая их талию и создавая красивую линию бедер, и на пышнотелых красавицах. На корпулентных дамах такая модель скульптурирует талию даже тогда, когда ее на самом деле практически нет, а также облегчает формы.

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