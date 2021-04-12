«Съемки «несуществующего сериала»: звезда «Маски» Марк Тишман — о том, как скрывался от родных и друзей

На шоу «Маска» произошло разоблачение Белого Орла. Им оказался певец Марк Тишман, участник «Фабрики звезд-7». Музыкант тщательно скрывался под маской, применяя фантастические усилия: он признался, что ни разу за девять своих выступлений не спел собственным голосом, ходил на полусогнутых ногах, а также по-настоящему играл роль птицы.

После разоблачения Тишман поделился впечатлениями от участия в проекте. Он остался в настоящем восторге от шоу.

«Это был уникальный опыт», — признал артист. – «Я не просто стал участником самого рейтингового ТВ-шоу, я стал частью какого-то общенационального детектива, расследовал сам и старался остаться неразгаданным».

Певец рассказал, как именно он добился того, что его имя ни разу не прозвучало в числе вариантов людей, которые могли бы быть Орлом. Кроме того, он обратился к родным и близким, а также к своему альтер-эго.

«Хочу сделать еще 2 вещи. 1. Попросить прощения у своих друзей и близких — за то, что молчал и постоянно уезжал на съемки «несуществующего сериала». 2. Сказать «Спасибо» моему «Орлу» — я очень полюбил тебя. Я буду скучать, Орел», — написал Тишман.

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