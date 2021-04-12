Стройная жена Сабурова предстала на людях в модном жакете оттенка разбеленной розы и карамельных туфлях

Комик Stand Up часто рассказывает о своей любимой в эфире ТНТ.

Артист шоу Stand Up на ТНТ Нурлан Сабуров специально или нехотя прославил свою жену на всю страну в своих миниатюрах. Из его сценок известно, что девушка хороша собой, наполовину казашка и наполовину немка и не отличается особым умом. По крайней мере, артист так ее показывает публике, немало разжигая к супруге интерес людей.

Как оказалось, в одном юморист точно прав – его избранница с красивым именем Диана действительно обладает привлекательной внешностью, обладает хрупкой фигурой и необычным лицом. К тому же девушка следит за трендами и практически всегда выглядит стильно.

В личном блоге она показала один из своих актуальных аутфитов в трендовом оттенке разбеленной розы. Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» не раз говорила, что сейчас пользуются популярностью именно такие нежные тона, с примесью белого.

Диана примерила модный жакет «с чужого плеча» с классической прямой юбкой выше колен. Свой комплект она сочетала с карамельными женственными туфельками на шпильке.

«Учитель спросил нас: «Что значит для вас быть королевой?» Все наперегонки начали отвечать про осанку, авторитет! Он ответил: «Нет, это то, как меняется атмосфера в комнате, когда заходите туда Вы!» — порассуждала она в личном блоге о своем стайле.

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