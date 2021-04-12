«У меня нет слов!»: Спиридонова в образе Аллегровой удивила членов жюри «Точь-в-точь»

Грим – один из важных компонентов для всех участников шоу «Точь-в-точь». Ведь оценки жюри зависят и от него тоже. В последнее время работа гримеров шоу вызывала некоторые нарекания у телезрителей, но выступление Анастасии Спиридоновой в образе Ирины Аллегровой не оставило равнодушным ни фанатов проекта, ни челнов жюри.

«Абсолютно идеальный грим. Безусловно, грим никогда ничего не сыграет, если не найдено зерно роли. Абсолютно передан и характер, и манера. Пять баллов», — сказал Ярмольник.

Солидарны с ним были и другие члены жюри. К слову, все они поставили максимальное количество баллов.

«Я такой идентичности на уровне переселения душ еще не видел. Как ты сделала ее рот, мимику, взгляд! У меня нет слов! Это что-то невероятное! Пять баллов», — сказал Галкин.

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