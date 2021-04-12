«Да как разлеглась-то!»: мокрая Кошкина в бикини возлежала на травке у бассейна

Звезда юмористического шоу «Однажды в России» Яна Кошкина – девушка видная. Она обладает стройной фигурой и пышными формами, которые не стесняется демонстрировать во всей красе. И командировка в Дубай, где девушка находит время для отдыха, не повод лишать фанатов красивых снимков.

На этот раз она показала себя лежащей в черном бикини на травке. Яна только вышла из воды, и капли стекали по ее загорелому телу, дразня своим блеском. Поклонники не смогли спокойно смотреть на красивое фото.

«Пушка», «Богиня», «Шикарна и сексуальна», «Разлеглась она», «Киса я от тебя балдею, не надо в Москву погрейся еще немножко на солнышке!», «Блин!!! Да как разлеглась-то!!! Красава!!! И целлюлита, видимо, не много!!! Красава!», — пишут в комментариях.

Звезда экрана призналась, что ее командировка вот-вот закончится. И ей придется возвращаться в Москву. Но многие успокоили свою любимицу – в столице настала долгожданная весна, поэтому дома красавица не замерзнет.

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