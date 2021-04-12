«Захотел жить своей жизнью»: Михаил Богдасаров рассказал, как ушел от жены к молодой любовнице

По словам актера, это случилось, когда ему было уже 48 лет.

Актер Михаил Богдасаров в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал историю, как ушел от своей жены-юриста к молодой любовнице.

«Я просто ушел от двоих детей и от жены, с которой прожил 20 лет. Это был такой период, когда я всю свою жизнь вмиг поменял. Я поступил тогда на высшие режиссерские курсы. Когда я уходил из семьи, мне было 48 лет. Я ушел к девушке, которая была меня на 12 лет младше. Но при этом я за обучение детей платил. Жене оплачивал квартиру».

Михаил Богдасаров

Как отметил актер, он ушел от жены, потому что ему казалось, что уже хватит жить в таких условиях.

«Я захотел пожить своей жизнью. С молодой я прожил в итоге пять лет. Уже где-то через три года я заподозрил, что мы совершенно разные. Я понял, что был счастлив там. С детьми, с женой. Потом был долгий путь по возвращению», — заявил актер.

Отметим, что жена Михаила Богдасарова смогла простить мужа. Сегодня они счастливы вдвоем. При этом официально они развелись.

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