«Она известна четырем домам Бирюлево»: Кушанашвили высказался о популярности Макеевой

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвался об актрисе Анастасии Макеевой, к которой, бросив семью с четырьмя детьми, ушел бизнесмен Роман Мальков.

«Мы не преувеличиваем степень голливудской известности Анастасии Макеевой? Конечно, Настя Макеева — это отдельно взятая артистка. Она известна четырем домам Бирюлево. Она имеет право на счастье, но у парня четверо детей. В этот момент дискуссии прекращаются. Он находит повод не видеть четверых детей. Мне не дают видеться с одним из-за очень сложной коллизии, и он мне снится каждую ночь. Найти повод и не видеть детей — это проще всего». Отар Кушанашвили

Как отметил Отар Кушанашвили, он до сих пор страдает, что не видится с ребенком. «Меня просто выставили из дома», — сказал он.

Напомним, что Анастасия Макеева и Роман Мальков собираются в ближайшее время сыграть свадьбу. При этом мужчина еще официально не разведен со своей женой Светланой.

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