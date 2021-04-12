«Мне кажется, что она как проводник дьявола»: Рубальская дала характеристику Макеевой

Поэтесса Лариса Рубальская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвалась об актрисе Анастасии Макеевой, к которой, бросив семью с четырьмя детьми, ушел бизнесмен Роман Мальков.

«Мне кажется, что она как проводник дьявола. Я наблюдаю за ней. Читаю истории, которые в ее жизни были. Она, вот мне кажется, по призванию разлучница. Она — разрушительница. Это ее предназначение. Я допускаю, что она оказывает какое-то магическое влияние на него». Лариса Рубальская

Высказала свою позицию в студии программы и телеведущая Ольга Орлова.

«Мое мнение такое: нельзя увести из семьи любящего мужчину. Если любит, то не уйдет. Кто бы ни пришел к тебе с дарами. Ну невозможно увезти из семьи любящего человека. Хоть ты там что перед ним сделай, он все равно не уйдет», — заявила она.

Напомним, что Роман Мальков собирается жениться на Анастасии Макеевой. При этом официально с женой Светланой он еще не развелся.

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