«Тимур Эльдарович мне нравится»: Агата Муцениеце удивилась образу Тимати в «Холостяке»

Агата Муцениеце смогла позволить себе в этом году сразу две поездки на Мальдивы. Зимой актриса отдохнула со своими детьми, сыном Тимофеем и дочкой Мией. А теперь отправилась на курорт в компании подруги.

больше по теме Стройная жена Сабурова предстала на людях в модном жакете оттенка разбеленной розы и карамельных туфлях Комик Stand Up часто рассказывает о своей любимой в эфире ТНТ.

Звезда, как и многие на островах, основное время придается релаксу у океана, нежась в лучах солнца и наслаждаясь шумом прибоя. Также девушка посещает местные спа-центры, рестораны и совершает приятные вечерние променады вдоль пляжа.

Но, как оказалось, в отпуске Агата не смогла отказаться и от просмотра своего любимого шоу на ТНТ «Холостяк». К своему удивлению, звезда «Закрытой школы» поняла, что сценический персонаж «жениха» проекта Тимати сильно отличается от личности музыканта. Сам «холостяк» частенько об этом повторяет в программе и мечтает, что его избранница полюбит в нем человека, а не знаменитого рэп-исполнителя.

«Меня очень удивляет Тимати. Он такой весь приятный, воспитанный, хороший, если он, конечно, не врет про себя. В общем, Тимур Эльдарович мне нравится больше Тимати, это точно», — высказалась актриса.

А вот «невесты» проекта Муцениеце не пришлись по вкусу. Она считает, что певцу тяжело с ними.

«Они какие-то душные все. Сразу затирают все… А где веселье? Девочки, надо быть легче!» — сказала экс-жена Павла Прилучного.

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