«Меня трудно чем-то удивить»: Наташа Королева с монисто на голове прогулялась по пустыне Дубая

Певица Наташа Королева снова отправилась заграницу. Правда, на сей раз не отдыхать, а работать, но одно другому не мешает, поэтому звезда успела выбраться на прогулку по пустыне.

«Заряжаюсь!», — подставляя солнцу лицо, произнесла певица. – «Пустыня, конечно же, это тоже очень круто. У меня в этом году какие-то открытия, я для себя открываю многие места, в которых никогда не была. Первый раз! Несмотря на то, что мне казалось, что я была во многих местах, многое видела, меня трудно чем-то удивить».

Для прогулки по бескрайним песчаным просторам звезда облачилась в черное длинное платье из тюля, а голову повязала арафаткой, которую украсила золотистым монисто. Получился экзотичный образ красавицы пустыни.

Ранее Королева отдохнула на Мальдивах с мужем Сергеем Глушко. Это было первое в жизни звезд знакомство с райскими островами. Они остались под впечатлением и признали, что хотя бы раз в жизни побывать здесь стоит. Несмотря на дороговизну.

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