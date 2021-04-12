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«Дети смотрят, как ему делают педикюр»: жена Малькова вспомнила, как он уходил к Макеевой

Как отметила Светлана, Роман стал другим человеком.

«Дети смотрят, как ему делают педикюр»: жена Малькова вспомнила, как он уходил к Макеевой
Анастасия Макеева. Фото: Globallookpress.com

Жена Романа Малькова, который чуть больше года назад бросил супругу и ушел к актрисе Анастасии Макеевой, Светлана, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как мужчина неожиданно перестал с ней общаться.

Семья Мальковых
Семья Мальковых. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я последний раз видела мужа больше года назад. Он поехал в Россию подписать какой-то договор и пропал. У нас всегда с ним до этого были хорошие отношения. Обычно он на неделю уезжал в Россию и возвращался. Редко — на месяц. Для нас это большая разлука была. Дети просили приехать на день рождения, готовили подарки, но он говорил, что у него работа и не получается».

Светлана Малькова

Как отметила Светлана, их общие дети сегодня знают, что он живет с Анастасией Макеевой.

«Они в курсе, где он ел, с кем спал. Он врал мне, что любит. Лучше бы сразу правду сказал. Он полностью изменился за последнее время. Ходить на маникюр и педикюр — это было из грани фантастики. Сейчас он другой и чужой человек. Я испытываю к нему жалость. Он как котенок. Дети смотрят, как ему делают педикюр. Они просто в шоке», — заявила Светлана Малькова.

Напомним, что Роман Мальков уже сделал предложение Анастасии Макеевой. При этом официально он еще не разведен со Светланой.

Фото: 

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