По моде: Асмус в брюках-дудочках оттенка экрю и кроссовках Gucci пришла в театр

Кристина Асмус поддержала тренд на оттенок экрю, явившись на работу в театр в тотальном комплекте, полностью состоящим из одежды и аксессуаров этого тона. Актриса примерила куртку с капюшоном и брюки-дудочки, сочетав их с кроссовками на высокой подошве марки Gucci.

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О том, что этот цвет сейчас актуален рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Стилист отмечала, что сейчас пользуются популярностью у модельеров и женщин многие оттенки белого, однако сочетать их стоит с осторожностью и ни в коем случае нельзя соединять в одном комплекте кипенный тон и с примесью другого колора. Если это правило проигнорировать, то оттенки вроде экрю или слоновой кости будут выглядеть грязно на фоне чистого белого.

Стоит отметить, что Кристина Асмус соблюла это стилевое правило и составила аутфит в абсолютном монохроме.

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