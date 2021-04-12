Папина радость: Плющенко показал, как малыш Арсений послал воздушный поцелуй

Самому младшему сынишке олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Арсению только полгодика, но он уже многое умеет. Например, топать ножками и слать воздушные поцелуи. В своем микроблоге фигурист поделился трогательным видео, на котором малыш общается с питомцем чихуахуа, задорно «шагая» и улыбаясь.

«Они практически договорились. И он послал ей воздушный поцелуй!», — подписал под видео Плющенко.

Малыш в белом комбинезончике был в таком восторге от собачки, что не сдерживал эмоций. Он взвизгивал, перебирал ножками и махал ручками. Настоящей неожиданностью для папы стал воздушный поцелуй, который показался таким осознанным.

Напомним, у Плющенко и Рудковской есть старший сын, семилетний Саша. Также пара задумывается о том, чтобы обзавестись дочкой.

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