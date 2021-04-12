«Все в мешочек»: Кудрявцева показала, как подросшая дочурка помогает ей наводить порядок в саду

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева много лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. 16-летняя разница в возрасте – спортсмену 33 года – никак не мешает супругам наслаждаться счастливым браком. За это время у них появилась дочка Маша, которой в этом году исполнится три годика.

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Подросшая наследница уже вовсю помогает маме по хозяйству. Накануне телеведущая отправилась в сад, чтобы навести порядок после зимы, и взяла с собой малышку. Она нарядила ее в яркий леопардовый комбинезончик. На улице было очень тепло, и поэтому мама не стала надевать Маше головной убор.

Девочка с удовольствием стала помогать маме убирать листву. Она собирала ее в кучку, а затем уносила ее к остальному мусору.

«Молодец! Какая молодец. Все в мешок, все в мешочек», — поощряла старания дочки мама.

По дому Маша помогает маме в уборке и мытье посуды. Она уже вполне самостоятельно может навести порядок в разных комнатах.

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