«Все в мешочек»: Кудрявцева показала, как подросшая дочурка помогает ей наводить порядок в саду

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева много лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. 16-летняя разница в возрасте – спортсмену 33 года – никак не мешает супругам наслаждаться счастливым браком. За это время у них появилась дочка Маша, которой в этом году исполнится три годика.
Подросшая наследница уже вовсю помогает маме по хозяйству. Накануне телеведущая отправилась в сад, чтобы навести порядок после зимы, и взяла с собой малышку. Она нарядила ее в яркий леопардовый комбинезончик. На улице было очень тепло, и поэтому мама не стала надевать Маше головной убор.
Девочка с удовольствием стала помогать маме убирать листву. Она собирала ее в кучку, а затем уносила ее к остальному мусору.
«Молодец! Какая молодец. Все в мешок, все в мешочек», — поощряла старания дочки мама.
По дому Маша помогает маме в уборке и мытье посуды. Она уже вполне самостоятельно может навести порядок в разных комнатах.