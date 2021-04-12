Страсти накаляются: жюри «Маски» подверглось критике за разоблачение Белого Орла

Второй сезон телепроекта «Маска» на НТВ – поистине исторический. Он не только бьет рекорды по рейтингам, но и отличается по количеству скандалов, которые произошли на шоу. К примеру, недавно «досталось» Филиппу Киркорову за то, что он, отстаивая интересы дочки, сохранил на шоу Единорога и разоблачил Солнце.

На это раз шишки летят в адрес тех членов жюри, которые сорвали маску с Белого Орла, которым оказался Марк Тишман. Хотя кандидатами на вылет, помимо него, были Носорог и Неваляшка.

Носорога спасли в зрительском голосовании, Неваляшку – жюри. И в Сети разгорается настоящий скандал. Многие из поклонников шоу уверены – Белый Орел заслуживает, как минимум, продолжать свое участие на проекте и стать финалистом.

«Орел… Очень хотелось видеть его в финале», «Считаю выбор жюри не справедливым! Не было версий, значит человек под маской профи, поводов для выгона не было. Орел красавец!», «Я в шоке! Зачем нужно жюри, какую функцию они вообще там несут», «Нельзя было орла выгонять! Достоин финала», «У них сценарий….вот и все…..все уйдут запланировано сценарию, это шоу. Смотреть конечно интересно, но все там по сценарию», «В шоке! Никогда бы не подумала, что это Тишман. Он гений перевоплощения», — пишут телезрители.

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