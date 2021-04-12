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«Это было невероятно!»: муж Анны Нетребко тенор Юсиф Эйвазов не сдержал эмоций от выступлений Белого Орла

В шоу «Маска» раскрыли личность еще одного персонажа.

«Это было невероятно!»: муж Анны Нетребко тенор Юсиф Эйвазов не сдержал эмоций от выступлений Белого Орла
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: Global look press

«Это было невероятно!»: муж Анны Нетребко, тенор Юсиф Эйвазов не сдержал эмоций от выступлений Белого Орла

В шоу «Маска» раскрыли личность еще одного персонажа.

В девятом выпуске телепроекта «Маска» на НТВ – очередной взрыв эмоций. Под номинацию попали три участника – Носорог, Неваляшка и Белый Орел. Зрители шоу в зале проголосовали за спасение Носорога. А жюри решило разоблачить пернатого хищника. И им, неожиданно для всех, оказался певец Марк Тишман.

Среди преданных фанатов шоу – как простые телезрители, так и звезды. Еженедельно по воскресеньям не сводят глаз с экрана певица Анна Нетребко и ее муж, Юсиф Эйвазов. Азербайджанский тенор неистово болеет за участников и каждый раз как делится эмоциями от выпусков.

Марк Тишман в костюме Белого Орла
Марк Тишман в костюме Белого Орла. Фото: телеканал НТВ

На этот раз оперный певец «пришел» в Instagram к Марку Тишману, чтобы поблагодарить его за шоу.

«Браво дорогой!!!!! Это было невероятно!», — не сдерживая эмоций, написал Эйвазов.

Юсиф Эйвазов не сдержал эмоций от выступлений Белого Орла
Юсиф Эйвазов не сдержал эмоций от выступлений Белого Орла. Фото: .instagram.com/marktishman/

В комментариях также отметились певица Юля Паршута, которую также подозревают в участии на проекте, Алсу и Ида Достман. Все они выразили восхищение талантом Тишмана. Тем временем, на проекте осталось шесть масок.

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