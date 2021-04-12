Папина дочка: Арсений Шульгин на прогулке случайно показал лицо трехмесячной Селин

Первая внучка у певицы Валерии появилась на свет в первый день нового года.

Певица Валерия в этом году впервые стала мамой. Ее младший сын Арсений Шульгин с женой Лианой обзавелись первенцем – дочкой Селин, которой уже идет четвертый месяц. Молодые родители тщательно скрывают личико наследницы, но на этот раз отец потерял бдительность и случайно «засветил» свое пухлощекое сокровище в коляске.

Звездное семейство накануне отправилось на прогулку по парку. Весеннее теплое солнышко благоволило. И Арсений Шульгин запечатлел спящую Селин в колясочке.

Внучка Валерии сладко дремала. При этом, понять, на кого все-таки похожа кроха, пока нельзя. Хотя Лиана Шульгина ранее признавалась, что ее дочка – это копия Арсения. И это было понятно еще в животике – снимки УЗИ подтверждали очевидное внешнее сходство.

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