«Я ушел неразгаданным»: звезда «Маски» Марк Тишман рассказал, как ему удалось запутать жюри

Певец скрывался в костюме Белого Орла и ни разу не спел своим голосом.

Белого Орла во втором сезоне шоу «Маска» на НТВ уже окрестили самым таинственным участником. Немудрено, ведь Марк Тишман, который скрывался в костюме этого пернатого хищника, умело скрывал свою личность, используя все разнообразие певческих голосов.

«За 9 программ я спел басом, тенором, фальцетом, микстом, сипом и хрипом, но ни разу не спел своим голосом», — рассказал, как ему удалось обвести жюри вокруг пальца, Тишман.

К тому же, помимо бесспорно талантливых вокальных партий, Тишман прибегнул к артистическим приемам, которые помогли ему окончательно запутать жюри.

«Я ушел неразгаданным членами жюри. Я ходил на полусогнутых ногах, отжимался на сцене, дергался во время общения, и многие стали думать, что там резкий качок ростом 1.72-1.75, возможно, спортсмен», — подчеркнул артист.

Музыкант, автор песен, композитор, финалист «Фабрики звезд-7» и победитель проекта «Две звезды-3» ни разу не попал под подозрение за время проекта. Его имя так никем и не было озвучено в качестве версии. И многие поклонники уверены, что это – суть проекта: остаться неузнанным – значит победить. Поэтому в Сети разгорается настоящий скандал против решения жюри.

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