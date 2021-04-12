«Накрутила шикарную шевелюру»: Боня похвасталась новой пышной прической

Бывшая участница телепроекта «Дом-2», 41-летняя Виктория Боня, проживает в Монако. Однако, она часто бывает в Москве, где, например, недавно отмечала свой день рождения. На этот раз светская львица приехала а столицу Родины, чтобы принять участие в «Тотальном диктанте» по английскому языку в качестве лектора.

Помимо дел, Боня успела еще совершить бьюти-преображение. Звезда «Дома-2» отправилась к своим проверенным мастерам по прическам и макияжу, где кардинально сменила имидж – она завила афрокудри.

«Сегодня Я такая! А вы часто экспериментируете со своим образом?», — спросила фанатов звезда Instagram. И отдала должное парикмахеру: «Алина, ты накрутила мне шикарную шевелюру, а самое главное, что ты всегда знаешь, какой наш следующий образ».

Поклонникам красавицы преображение понравилось. И они поспешили дать любимице обратную связь.

«Всегда разная, всегда шикарная», «Огонь!», «Красоточка», «Вау!!!», «Роскошная женщина», — пишут фолловеры.

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