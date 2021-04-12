«Мечты сбываются?»: Яна Рудковская задумалась о дочке

46-летняя бизнес-леди Яна Рудковская прошлой осенью снова стала мамой. У нее с мужем Евгением Плющенко появился еще один сын, которого назвали Арсением.

Малыш уже сильно вырос, и вся звездная семья не может надышаться на него. Даже старший сын Рудковской и Плющенко, семилетний Саша, с удовольствием нянчится с братиком. Но на этом светская львица не хотела бы останавливаться.

«Нянчимся, счастливы и хотим еще девочку. А вдруг мечты сбываются???», — задумалась светская львица.

У Рудковской от первого брака с Виктором Батуриным есть сын 18-летний кровный сын Николай и 19-летний приемный Андрей. У Плющенко также первенец от союза с Марией Ермак растет наследник Егор. Поэтому желание пары иметь дочку понятно.

И поклонники поддерживают супругов в этом намерении. Правда, вероятнее всего, звездному семейству снова придется прибегнуть к услугам суррогатной мамы.

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