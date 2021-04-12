«Гениальная маскировка!»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров назвал самого таинственного героя шоу

Шоу «Маска» на телеканале НТВ в очередной раз взбудоражило членов жюри, телезрителей и самого ведущего проекта, шоумена Вячеслава Макарова. На этот раз избежать разоблачения не смог Белый Орел. В костюме пернатого хищника оказался Марк Тишман. За весь проект ни жюри, ни зрители в Сети не выдвинули такую версию.

Для Вячеслава Макарова это разоблачение, как и для многих, стало полной неожиданностью. И он признался, что Белый Орел стал самым таинственным участником шоу.

«Для меня это была самая главная тайна проекта! Ни в разговоре, ни в движениях, ни в вокале себя не выдал! Гениальная маскировка! Полное погружение в образ. Браво», — восторгается Белым Орлом Макаров.

Подписчики Макарова согласились с ним. Многие не ожидали, что с Орла снимут маску и отправят домой – как минимум, он заслуживает дойти до финала.

«Даже не подумала бы, что это Тишман», «Орел. Очень хотелось видеть его в финале», «Считаю выбор жюри не справедливым! Не было версий, значит человек под маской профи, поводов для выгона не было( Орел красавец!», «Гениально!!! Так жалко белого орельчика», «Ни разу ни Тишман», — недоумевают в комментариях.

Тем временем, на шоу осталось шесть участников. И противостояние становится еще интереснее, а жюри делать свой выбор — еще труднее.

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