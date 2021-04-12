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«Душа», «Земля кочевников» и Энтони Хопкинс: названы победители кинопремии BAFTA

Среди номинантов этого года был фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».

«Душа», «Земля кочевников» и Энтони Хопкинс: названы победители кинопремии BAFTA
Кадр из мультфильма "Душа" / Pixar

В минувшие выходные в столице Великобритании прошла 74-я церемония награждения премии BAFTA — Британской академии кино и телевизионных искусств. По итогам 2020 года, а также частично за 2021-й год лучшими в своих номинациях были названы фильм «Земля кочевников» и анимационная история «Душа».

«Лучшая мужская роль» присуждена 83-летнему Энтони Хопкинсу за главную роль в картине «Отец». В номинации «Лучшая женская роль» приз получила 63-летняя голливудская актриса Фрэнсис Макдорманд за игру в фильме «Земля кочевников».

Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс. Фото: Global look press

В номинации «Лучший неанглоязычный фильм» на победу претендовали «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, но таковым стала работа датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной».

Фрэнсис Макдорманд
Фрэнсис Макдорманд. Фото: Global look press

Режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао, американский кинодеятель китайского происхождения, получила награду как лучшая в своей номинации, сообщается на официальном сайте киноакадемии.

Кроме того, «золотые маски» Британской киноакадемии нашли своих обладателей и в таких категориях, как лучший саундтрек, операторская работа, монтаж, визуальные эффекты, грим и прическа, костюм и других.

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