«Душа», «Земля кочевников» и Энтони Хопкинс: названы победители кинопремии BAFTA

Среди номинантов этого года был фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».

В минувшие выходные в столице Великобритании прошла 74-я церемония награждения премии BAFTA — Британской академии кино и телевизионных искусств. По итогам 2020 года, а также частично за 2021-й год лучшими в своих номинациях были названы фильм «Земля кочевников» и анимационная история «Душа».

«Лучшая мужская роль» присуждена 83-летнему Энтони Хопкинсу за главную роль в картине «Отец». В номинации «Лучшая женская роль» приз получила 63-летняя голливудская актриса Фрэнсис Макдорманд за игру в фильме «Земля кочевников».

В номинации «Лучший неанглоязычный фильм» на победу претендовали «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, но таковым стала работа датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной».

Режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао, американский кинодеятель китайского происхождения, получила награду как лучшая в своей номинации, сообщается на официальном сайте киноакадемии.

Кроме того, «золотые маски» Британской киноакадемии нашли своих обладателей и в таких категориях, как лучший саундтрек, операторская работа, монтаж, визуальные эффекты, грим и прическа, костюм и других.

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