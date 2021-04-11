«Ты всех нас сделал!»: Валерия восхитилась участником в маске Белого Орла после разоблачения

Судьи шоу не выдвинули ни одной правильной версии по поводу того, кто выступал в костюме гордой птицы.

Судьи шоу «Маска» телеканала НТВ остолбенели, увидев, кто скрывался в костюме Белого Орла. Певец Марк Тишман умело маскировался и вводил в заблуждение членов жюри. Они выдвинули с десяток версий по поводу того, кто мог выступать под маской гордой птицы, но среди них не было ни одной правильной.

«Моя задача была – петь разными голосами, — сказал Марк Тишман после разоблачения. – Я ни разу не спел своим голосом. А ночами я просыпался от того, что мне сводило ноги судорогой, поскольку по сцене я ходил на полусогнутых, чтобы казаться ниже».

«А я-то думала, кто же это с такими кривыми ногами у нас!» — воскликнула Валерия.

Вокалистка призналась, что сражена наповал умением Марка Тишмана перевоплощаться и вести жюри по ложному пути.

«Это грандиозная твоя победа, — обратилась Валерия к Марку Тишману. — Реально ты всех нас сделал! Ты замаскировался просто нереально».

Участник второго сезона «Маски» признался, что для него это было больше, чем шоу.

«Это жизнь. Здесь мы расстраиваемся, плачем, страдаем и снова загораемся, летим сюда, как на самый яркий свет. Спасибо, что этот свет «Маски» был в моей жизни!» — сказал Марк Тишман.

Напомним, Белый Орел стал восьмым участником проекта, которого разоблачили судьи. На шоу осталось еще шесть масок, а в следующее воскресенье, 18 апреля, состоится полуфинал.

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