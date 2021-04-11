«Я хочу тебя видеть в финале»: Филипп Киркоров обратился к Носорогу на шоу «Маска»

Уже девятый выпуск шоу «Маска» вышел в это воскресенье, одиннадцатого апреля, на телеканале НТВ. В проекте осталась ровно половина участников – семь, и все они невероятно сильные вокально. Каждое выступление производит неизгладимое впечатление на членов жюри.

Участник в маске Носорога перепел хит певицы Максим «Мой рай» и привел в восторг судейскую коллегию.

«Я хочу тебя видеть в финале!» — эмоционально высказался после выступления Носорога Филипп Киркоров.

Что касается того, кто выступает в маске Носорога, то жюри считает, что это могут быть либо Кирилл Туриченко, либо Руслан Алехно.

«Таких нот, как были продемонстрированы в «Адажио», например, мы не слышали ни у Руслана, ни у Кирилла, — высказался Тимур Родригез. — Но если это кто-то из них, то это победа для них с точки зрения и профессиональной, и личной. После таких выступлений поклонницы должны на вас прыгать».

«Такой талантливый мальчик там. Неужели это Кирилл?» — восхитился Филипп Киркоров.

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