«Вся в заботах»: участница украинского шоу «Маска» Анастасия Приходько вновь стала мамой

Певица Анастасия Приходько, в 2009-м году выступавшая на «Евровидении» от России, поделилась прекрасной новостью с подписчиками Instagram, которая прозвучала еще и неожиданно. Вокалистка, которая ни разу за последние несколько месяцев не дала поводов подозревать ее в беременности, сообщила, что вновь стала мамой.

«Я не торговала беременностью. Это слишком личное», — написала певица.

Анастасия Приходько добавила, что очень бережет семейные ценности и будет всегда охранять покой своих близких, а тем более, тех, кому только суждено было появиться на свет.

Поэтому свою беременность певица хранила под семью печатями, она благодарна своему окружению, которое поддержало ее в желании скрывать от общественности интересное положение.

«Но теперь все стало известно, — написала Анастасия Приходько. — И да, третий ребенок — это прекрасно. Меня переполняет счастье, и я вся в мамских заботах».

Пол новорожденного малыша звезда предпочла не уточнять. Напомним, у Анастасии Приходько есть пятилетний сын Гордей и десятилетняя дочка Нанна.

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