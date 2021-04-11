«Бог видит все»: Оля Рапунцель обиделась на крестную маму своей старшей дочери Василисы

Экс-участница «Дома-2» заявила, что женщина по непонятным причинам не поздравила девочку с днем рождения.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко недавно с размахом отпраздновали день рождения старшей дочери Василисы. Малышке исполнилось три года. Родители устроили для девочки веселый праздник в одном из развлекательных центров Москвы.

Правда, на многочисленных фото и видео с торжества поклонники Ольги Рапунцель не увидели крестную мамы Василисы Наталью. Она же, кстати, крестила и младшую дочку Ольги и Димы Софию.

Общаясь с подписчиками в сторис Instagram, экс-участница проекта «Дом-2» рассказала, что женщина не поздравила девочку с трехлетием. По какой причине это произошло, Ольга Рапунцель не понимает. Она утверждает, что никаких конфликтов с крестной мамой Василисы у ее семьи не было и нет.

«Бог видит все. Я с ней не ругалась, и муж – тоже. А детки – так тем более», — высказалась Ольга Рапунцель.

Кстати, она еще не распаковала подарки, которые преподнесли Василисе на день рождения. Рапунцель обещает заняться этим после переезда в собственную квартиру, который ожидается со дня на день.

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