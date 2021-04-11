«Зачем цеплять на молодежь шаблон прошлого времени?»: Валя Карнавал высказалась после скандала с Ларисой Долиной

19-летняя блогерша считает, что известная вокалистка не должна была судить о ней по канонам своего поколения.

Выпуск шоу «Музыкалити», который ведет Максим Галкин, с участием известной певицы Ларисы Долиной и популярной тикторши Вали Карнавал, обсуждают в Сети уже несколько дней.

Лариса Александровна разнесла в пух и прах 19-летнюю Валентину, претендующую на лавры певицы. Долина поставила девушку на место, заявив, что если той и нужно петь, то только на своей кухне.

Скандал сыграл на руку тиктокерше, которая после него получила прирост аудитории, а охваты стали более широкими. Безусловно, Валентину Карнавал ждут новые рекламные контракты и крупные суммы денег.

В свое оправдание девушка заявила, что не стоит оценивать ее талант с позиций поколения, к которому относится Лариса Долина. Валя Карнавал призналась, что не слушает ни Стиви Уандера, ни Александра Панайотова, но не уверена, что этот факт делает ее плохим человеком.

«Стандарты меняются. И мы не виноваты в том, что растем совсем на других исполнителях, совсем с другим вкусом к жизни. Как было 20, 30, 40 лет назад – уже не будет. Зачем цеплять на молодежь шаблон прошлого времени?» — поделилась Валя Карнавал своими размышлениями в соцсетях.

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