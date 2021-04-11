Пушистые реснички и курносый носик: Мерьем Узерли показала личико трехмесячной дочки Лили

О том, что она стала мамой актриса из турецкого сериала «Великолепный век» поделилась с поклонниками в январе.

Мерьем Узерли в Stories микроблога опубликовала трогательное нежное фото с дочкой Лили. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» ласково прижимала малышку к груди, целуя ее в лобик. При этом партнерша Халита Эргенча засветила личико дочки. У крохи длинные реснички и большие темные глазки, миленький курносый носик. И если сначала у Лили были светлые медовые волосики, то со временем они стали каштановыми.

«А Хюррем мечтала о шехзаде», «Вся мамина любовь в одном кадре», «Малышка так похожа на мамочку», «А колыбельные поете дочке, как в сериале?!», «Такие милашки», «Самые нежные моменты», «Такой умиротворенный взгляд — это и есть счастье», «Очаровательная мамочка», «Точь-в-точь как Хюррем с малышкой Михримах», «Стала заботливой мамочкой», — пишут подписчики в фан-страничке актрисы.

Также у Мерьем Узерли есть семилетняя дочка Лара. Актриса сыграла в турецком сериале «Великолепный век» любимую наложницу султана Сулеймана — Хюррем султан, она попала в гарем к падишаху османской империи как наложница. По сюжету, ее привезли из Крыма.

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